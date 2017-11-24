مقتل مسئول كبير بالشرطة جراء هجوم انتحاري شمال غرب باكستان

إسلام آباد(صدى):

لقي مسئول كبير في الشرطة الباكستانية مصرعه جراء هجوم انتحاري وقع اليوم في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضح قائد شرطة مدينة بيشاور طاهر خان في تصريح صحفي أن مهاجماً انتحارياً يستقل دراجة نارية اصطدم بها في سيارة مساعد مفتش عام شرطة الإقليم ” محمد أشرف نور ” عندما كان يغادر منزله، ما أدى إلى مصرعه ومصرع أحد حراسه، وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بينهم ستة من رجال الشرطة.

وطوقت قوات الأمن موقع الهجوم لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.