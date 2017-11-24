” عناية ” تنظم مهرجان الطفل الثاني ببانوراما مول في الرياض

سعيد العجل(صدى):

بتشريف وحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت عبد الله بن فهد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود تنظم الجمعية الخيرية لرعاية المرضى (عناية ) مهرجانا للطفل باسم مهرجان طفل عناية الثاني في يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر وذلك ببانوراما مول في تمام الساعة الرابعة وحتى الساعة العاشرة مساءا.

وقال المدير العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري أن هذا الاحتفال ياتي منسجما مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي قررته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1954هـ على جميع دول العام ليكون يوما للتأخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الاطفال في 20 نوفمبر، من كل عام.

وأضاف المطيري أن جمعية عناية درجت على الاحتفاء بهذا اليوم لتوعية الناس بكيفية التعامل مع الأطفال، وأيضا لتعريف الاطفال بحقوقهم في إن يعيشوا حياة كريمة، تضمن لهم مستقبل باهرا، والتحذير من المخاطر التي تواجههم والسعي كذلك لإبراز مواهبهم من خلال البرامج التعليمية والترفيهية المصاحبة للمهرجان لافتا إلى أن الجمعية قد أصدرت مطوية توعوية خاصة تتعلق بحقوق الطفل كما حددها نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية كما ستخصص عيادة مجانية للأسنان واخرى لفحص السكر ضمن فعالية المهرجان.

وأشار المطيري أن الجمعية تسعى من خلال هذا المهرجان إلى اشاعة الفرح والسرور بين الأطفال وذلك بتقديم عروض فنية ومسرحية بقيادة فريق أصدقاء الماسات الزرقاء، وتوزيع جوائز على الحضور وسيتخلل الاحتفال تكريم شركاء عناية من الجمعيات المماثلة، والإعلاميين والتربويين، والاطفال المبدعين المشاركين في فعاليات المهرجان.

الجدير بالذكر سيشارك الجمعية في مهرجانها جمعية كيان ، ومدارس المناهج الأهلية بأنشطة توعوية وتربوية.

وفي ختام تصريحه دعا المطيري الأطفال وذويهم الحضور للمشاركة في هذا المهرجان لتعزيز أهمية وقيمة الاطفال في حياتنا.