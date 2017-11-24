الجيش المصري ينفذ عملية نوعية جديدة في سيناء

القاهرة(صدى):

أعلنت السلطات المصرية مقتل تكفيريان في مداهمة نفذتها قوات من الجيش المصري، على بؤرة إرهابية بوسط سيناء صباح اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري: ” إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية، تمكنت قوات إنفاذ القانون من القضاء على 2 فرد تكفيري وتدمير 6 دراجة نارية ” .

كما أوضح المتحدث أن قوات الجيش دمرت ” عددا من الأوكار تحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، فضلا عن ضبط عربة محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة ” .

وتكثف قوات الأمن المصري جهودها للقضاء على المجموعات المسلحة المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، وأخطرها تنظيم ” أنصار بيت المقدس ” المنتمي إلى تنظيم ” داعش ” .