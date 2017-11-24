الجيش المصري ينفذ عملية نوعية جديدة في سيناء
أعلنت السلطات المصرية مقتل تكفيريان في مداهمة نفذتها قوات من الجيش المصري، على بؤرة إرهابية بوسط سيناء صباح اليوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري: ” إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية، تمكنت قوات إنفاذ القانون من القضاء على 2 فرد تكفيري وتدمير 6 دراجة نارية ” .
كما أوضح المتحدث أن قوات الجيش دمرت ” عددا من الأوكار تحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، فضلا عن ضبط عربة محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة ” .
وتكثف قوات الأمن المصري جهودها للقضاء على المجموعات المسلحة المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، وأخطرها تنظيم ” أنصار بيت المقدس ” المنتمي إلى تنظيم ” داعش ” .
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