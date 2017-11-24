بالفيديو.. معلم يرقص باحترافيه وسط طالباته في رحلة مدرسية

القاهرة(صدى):

أثار معلم مصري ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر مقطع فيديو له وهو يرقص مثل الراقصات في رحلة مدرسة بين طالباته .

وظهر المعلم في مقطع الفيديو المتداول وهو يرقص باحترافية على إحدى الأغاني الشعبية وسط تصقيف وضحكات الطالبات والمعلمين في نزهة نيلية لإحدى الرحلات المدرسية، ما أثار سخرية المتابعين من تصرف المدرس، مٌشيرين إلى أن المعلم يجب ان يتصف بالوقار لكي يحترمه الطلاب .