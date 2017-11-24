شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “ BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وفنية شاغرة، للسعوديين والمقيمين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف.

وفيما يلي الوظائف المتاحة :

مشرف فني صيانة الطائرات (تبوك).

معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تبوك).

مدرب/ مدير الأسلحة (الرياض).

فني أنظمة إلكترونيات الطيران (تبوك).

مشرف أول ميكانيكي (الطائف).

ولفتت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول ( هنـــــــا ).