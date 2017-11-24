السجن 9 سنوات لـ ” روبينيو ” لاعب أتليتكو مونيرو لاغتصابه فتاة

نواف السالم(صدى):

نفى البرازيلي ” روبينيو ” اللاعب السابق لميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ارتكابه التهمة المنسوبة إليه باغتصاب الفتاة الألبانية البالغة من العمر 22 عاما في أحد الملاهي الليلية بميلان الإيطالية.

وأكد روبينيو، أنه سيتحذ الخطوات القانوينة ضد الحكم الذي صدر ضده بالحبس تسعة سنوات، قائلا: ” أنفي تمامًا كل هذه الاتهامات.. وسوف أتخذ الاجراءات القانونية الازمة لكل من روّج لتلك الشائعة ” .

ووفقا للقانون الإيطالي، يمتلك اللاعب البرازيلي فرصة لتقديم استئناف ضد الحكم الصادر.

يذكر أن اللاعب روبينيو، قد اتهم عام 2013 عندما كان لاعبا في مانشيستر سيتي، باغتصاب فتاة عشيرينية بإحدى الملاهي الليلية بميلان بصحبة خمسة أخرين.