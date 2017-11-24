مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 7 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر 7 وظائف صحية وإدارية شاغرة.

وأوضحت المستشفى أن الوظائف المتاحة، لحمَلة شهادات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبان أن الوظائف المتاحة تأتي تحت مسمى:

مساعد إداري ثاني: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المستشفيات، أو المجالات ذات الصلة.

أمين صندوق: شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة.

سكرتير أول: شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة.

سكرتير ثاني: شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة.

أخصائي مختبر: درجة البكالوريوس في تخصص علوم التكنولوجيا الطبية، أو المجالات ذات الصلة.

ممرض أول: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التمريض.

مسجل حالات الأورام: درجة البكالوريوس في العلوم الصحية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017م، ومستمر حتى تاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول ( هنـــــا ) .