رسميا.. ايمرسون منانجاجوا رئيسا لزيمبابوي

هراري(صدى):

أدى ايمرسون منانجاجوا إلى زيمبابوي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد اليوم الجمعة، خلفاً لروبرت موغابي الذى قاد البلاد الواقعة في الجنوب الافريقي على مدار 37 عاما.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن روبرت موغابي، الذي كان يحكم زيمبابوي منذ عام 1980، استقالته من رئاسة البلاد الثلاثاء الماضي، وذلك في أعقاب استيلاء العسكريين على السلطة لـ ” تطهيرها من المجرمين ” .

وجاءت خطوة العسكريين هذه بعد إقالة عدد من الشخصيات البارزة في حزب ” الاتحاد الوطني الزيمبابوي الإفريقي – الجبهة الوطنية ” ، بمن فيهم النائب الأول لرئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، الذي ازداد التوتر حدة بينه وبين شخصيات بارزة أخرى في الحزب، بمن فيهم زوجة موغابي، غريس.