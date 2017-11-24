وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين في شركة بكتيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بكتيل السعودية “ BECHTEL ” ، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وفيما يلي الوظائف المتاحة:

1- مهندس مدني أول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

2- مهندس تركيب السكك الحديدية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الحاسوب).

3- مدير الأشغال المدنية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، هندسة النظم، السكك الحديدية).

4- مهندس الأشغال المدنية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، هندسة النظم، السكك الحديدية).

5- مساعد إداري: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

6- محرر صحفي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، والصحافة، والاتصالات)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

7- مدير العمليات والصيانة بالمترو: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية، أو الصناعة).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 نوفمبر 2017م.

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