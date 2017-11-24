ياسر القحطاني: إذا كان جمهور أوراوا ” شياطين حمر ” الموج الهلالي سيطفئهم

ماجد محمد(صدى):

أكد قائد فريق الهلال أن الثقة في لاعبي فريق الهلال نابعة من عدة عوامل، أبرزها الاستقرار الإداري، مؤكدة أن الهلال لديه عناصر كبيرة قادرة على تحقيق الآسيوية.

وقال ياسر القحطاني في المؤتمر الصحفي إن الفريق لم يأتي إلى طوكيو للسياحة، وقال: ” أتينا لتحقيق مطلب جماهيرنا العريضة، وهو الفوز بالكأس ” .

وأضاف: لدينا الثقة الكاملة بأنفسنا، ونعرف نقاط الضعف والقوة للخصم، وبإذن الله نحقق الكأس، مشيراً أن مباراة الذهاب كانت عبارة عن شوط أول، قدم فيها الفريق كل ما لديه، لكن لم نستطع حسم اللقاء في الرياض، وبإذن الله بالعزيمة والإصرار نحقق المطلوب.

وأشار ياسر القحطاني أنه أمر جيد تواجد الهلال لمدة 10 سنوات في المنافسة، مفيدا أن هذا التواجد الدائم في المنافسة دليل على قوة الفريق، ودليل على أن الهلال دائم التواجد في المنصات.

وذكر القحطاني، ثقتنا كلاعبين نابعة من عدة عوامل، أبرزها الاستقرار الإداري وأننا نمتلك لاعبين على مستوى عالي، وجمهور مميز، كما أنها نابعة مما قدمناه في لقاء الذهاب، وأشار: ” إذا كان جمهور أوراوا ” شياطين حمر ” ، الموج الهلالي سيطفئهم ” .