أبرز تصريحات مدرب أوراوا حول نهائي آسيا

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب أوراوا الياباني أنه درس نقاط القوة والضعف للهلال، مضيفاً أن لديهم الثقة في جعل جماهير الفريق تخرج وهي سعيدة.

وأضاف أنه بعد مباراة الذهاب أمام الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا بالرياض قام فريقه باستعداد كبير جدًا للقاء الإياب، مشيراً خلال مؤتمر صحفي يسبق المباراة التي ستقام ظهر يوم غدٍ السبت (1.15 ظهراً)، جاهزية البرازيلي رافائيل داسيلفا

وقال: ” لقد تدرب مع المجموعة استعدادًا لهذا النهائي ” ، وزاد: نريد أن نلعب بالطريقة التي نلعب فيها دائمًا ” طريقة أوراوا ريدز المعتادة ” .

فيما قال قائد أوراوا إيندو واتارو خلال المؤتمر: لم نخسر أي مباراة على أرضنا هذا العام في البطولة الآسيوية، ولدينا جمهور رائع، لذا لدينا الثقة في لقاء الغد، وعن عمر خربين قال: أعتقد بأنه لاعب جيد، إنه لاعب مهم لفريقه، لقد واجهته عندما لعبنا أمام منتخب سوريا مع المنتخب الياباني، لقد درسته بشكل جيد.