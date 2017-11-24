الرحالة خالد المالكي يتعرض لأزمة قلبية أثناء رحلته لدعم الجنود

عبد العزيز القثامي(صدى):

تعرض الرحالة، خالد المالكي، إلى أزمة قلبية أثناء انطلاق رحلته بالدراجة الهوائية متجها من الطائف إلى الرياض، باصطحاب شقيقه ” حمد المالكي ” .

وكان الشقيقان قد انطلقا، الأحد الماضي، من مركز بني مالك جنوب الطائف؛ قاصدين مدينة الرياض؛ وبعد حوالي 16 كم من مركز ظلم شمال الطائف، أصيب ” خالد ” بأزمة قلبية حيث حضر إسعاف الهلال الأحمر ونقله لمستشفى ظلم.

وقال الطبيب المعالج أن المالكي تعرض لأزمة في الصمام التاجي مما يستوجب نقله لمجمع الملك فيصل بالطائف.

يذكر أن الشقيقان انطلقا بقرار من الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، في رحلة برية هدفها دعم الجنود البواسل.