رئيس الأهلي يطالب اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم أمام القادسية

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس الأهلي الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، خلال الاجتماع الذي عقده سموه أمس باللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية بحضور نائب الرئيس الأستاذ طارق كيال، بثقته بلاعبي الفريق وبقدرتهم في العودة إلى الإنتصارات مرة أخرى.

وناشد الأمير تركي اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم في مبارتهم أمام القادسية واللعب بروح الفريق والسعي لإرضاء جماهير الأهلي.

ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج الأشعة لموضع إصابة اللاعب النيجيري ” غودفري أبو ابونا ” تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية؛ واحتياجه للعلاج لمدة أربعة أسابيع.

كما دخل اللاعب على الأسمري المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلي بمتابعة الجهاز الطبي تمهيداً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

يذكر أن الأهلى قد أنهى إستعدادته مساء أمس، لمواجهة القادسية اليوم ضمن الجولة الحادية عشره من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.