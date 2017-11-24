استقرار أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

واشنطن(صدى):

استقر مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم، أمام ست عملات رئيسية عند 93.218، بعدما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير قلق واضعي السياسات من انخفاض التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار توقعات حول رفع أسعار الفائدة خلال عام 2018.

وارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.28% عند 111.5300، بينما تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.04% عند 1.1846، كما تراجع الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.17% عند 1.3287، وذلك في تمام الساعة 9:48 صباح اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن الأسواق الأمريكية تستأنف تعاملاتها اليوم، بعدما أغلقت أبوابها أمس بسبب عطلة ” عيد الشكر ” .