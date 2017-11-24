7 أمور يكرهها الرجل في زوجته

متابعات(صدى):

من المعروف إنه تمتلك النساء الكثير من الأسرار الصغيرة الخاصة. ولكن في محاولة منها لإثارة إعجاب الشريك، تميل بعض النساء إلى ارتكاب بعض الهفوات من خلال سلوكيات يكرهها الرجل، وقد تؤدّي إلى نتائج عكسية من دون أن يلاحظن حتى .

وكشفت اخصائية علاقات زوجية، أكثر الأمور التي تقوم بها النساء عادة ولكنها تنفّر الرجل بدل أن تقرّبه.

1- الإكثار من المكياج

تحب بعض النساء الإكثار من وضع المكياج، ليس لإثارة إعجاب الرجل، بل لإشباع رغبات خاصة بمظهرهن. ولكن الرجال في الحقيقة يجدون أن كثرة المكياج ليست مثيرة، وينفرون عامّة من النساء اللواتي يكثرن من الزينة. في المقابل، يفضّل الرجال النساء البسيطات اللواتي يحافظن على طبيعتهن.

2- إهمال النظافة الجسدية الخاصّة

النظافة الجسدية هي من العوامل التي يجب أن تؤخذ بجدية تامّة لدى الرجال والنساء على حدّ سواء. حين تهمل المرأة نظافة جسمها، تخاطر بدفع الرجل الذي يعجبها وإبعاده، أي إنها ستخسر مهما حاولت إغراءه. فالرجال يعشقون المرأة التي تهتم بنظافتها.

3- الغرور المبالغ فيه

حين تنسى النساء الفرق بين الاعتزاز بأنفسهن وبين الغرور، لا بدّ من أن تبرز بعض المشاكل. لا شك في أن على المرأة أن تشعر بالفخر بإنجازاتها، ولكن الرجال يكرهون تحوّل الأمر إلى نوع من الغرور.

4- ثرثرة المرأة الفارغة

في الأوضاع العادية، تتفاخر النساء بقدرتهنّ على فتح الأحاديث التي تمتد لساعات. إلا أن دخول المرأة في محادثات سخيفة وسطحية لا تهم الرجل ليس مثيراً على الإطلاق. الرجال بطباعهم لا يحبون الحوارات السريعة، ولكن شرط أن يكون موضوع الحديث مثيراً للاهتمام، يعبّر عن نضج ووعي صاحبته.

5- انتقاد الشريك السابق

الرجال لا يحبّون أبداً أن تتحدث المرأة التي يُعجبون بها عن شريكها القديم. لا شك في أن المرأة تميل في حالات معيّنة إلى المقارنة بين الرجال الذين تعرّفت إليهم، إلا أن انتقاد الحبيب السابق طوال الوقت أمام الرجل الموجود حالياً في حياتك سينفر هذا الأخير. هذا الانتقاد قد يفهم الرجل الجالس معك أنك كثيرة النقد أو أنك ما زلت متعلقة بماضيك.

6- تحويل كلّ شيء إلى دراما

ينزعج الرجال كثيراً من تحويل المرأة وضعاً ما إلى دراما والتمادي في الأمر، خاصة أن الذكور عموماً يكرهون الأجواء السلبية. الشك والشكوى المستمران يدفعان بالرجل إلى الهرب.

7- رفض الإنصات

على المرأة أن تعي جيداً أن الإنصات للرجل هو أكثر ما قد يثير إعجابه بها. احترام الآخر لا يمكن أن يكتمل دون الاستماع إلى كل ما يريد قوله. كما أن الرجال عموماً يحبّون أن يشعروا بأن المرأة بحاجة إليهم وأنهم مشروع الحامي المطلق لها.