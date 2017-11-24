تجديد عقد متهم براتب 40 ألف ريال

خالد الضبيبي(صدى):

أوضحت مصادر أن صحة منطقة الحدود الشمالية قامت بتجديد عقد المقيم العربي المتهم بقضية ” تسليم زوج رحم وزجته بدلا عن جنينها المتوفى ” براتب يزيد عن 40 ألف ريال رغم الحكم الصادر ضده بإعفائه من منصبه وعدم تجديد العقد.

نفي عبدالله العزمى مدير الشؤون الطبية بالمنطقة علمه بهذا الأمر وأنه قام بالتصديق على الحكم الصادر ضد المتهم.

يذكر أن المستشفي أجرت إتصالا بالمواطن بعد ثلاثة أيام من دفن رحم زوجته لتخبره بأن أبنه المتوفى مازال فى المستشفي.