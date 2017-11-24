التشكيل المتوقع للهلال في نهائي آسيا

ماجد محمد(صدى):

يستعد نادي الهلال إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا بوضع نجمته السابعة كزعيم للقارة الصفراء، وذلك من طريق فريق أوراوا ريدز الياباني في مواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا غداً السبت.

ويأمل الهلال في التعامل مع الغيابات بشكل جيد حيث يفتقد الفريق أهم عناصره كارلوس إدواردو بعد تعره للاصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ومن المتوقع ان يخوض رامون دياز المباراة بتشكيل 4-3-2-1

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال على النحو التالي: عبدالله المعيوف- ياسر الشهراني – محمد جحفلي – أسامة هوساوي – محمد البريك- عبدالملك الخيبري -عبد الله عطيف – ميليسي – نواف العابد – سلمان الفرج – عمر خربين.