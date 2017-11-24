التشكيل المتوقع للهلال في نهائي آسيا
يستعد نادي الهلال إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا بوضع نجمته السابعة كزعيم للقارة الصفراء، وذلك من طريق فريق أوراوا ريدز الياباني في مواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا غداً السبت.
ويأمل الهلال في التعامل مع الغيابات بشكل جيد حيث يفتقد الفريق أهم عناصره كارلوس إدواردو بعد تعره للاصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ومن المتوقع ان يخوض رامون دياز المباراة بتشكيل 4-3-2-1
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال على النحو التالي: عبدالله المعيوف- ياسر الشهراني – محمد جحفلي – أسامة هوساوي – محمد البريك- عبدالملك الخيبري -عبد الله عطيف – ميليسي – نواف العابد – سلمان الفرج – عمر خربين.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4018 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههه ما دام ادواردو ما بيلعب فالنتيجة فضيحة ضد الهي لال
M-512[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا أتمنى الهلال يفوز 🏆 صراحة عشانه فقط يمثل وطننا الغالي بس المشكلة أن أكثر مشجعينه متعصبين ويكرهون باقي الأندية، وللمعلومية انا لست مشجع هلالي ولكن لا أحب العنصرية والتشدد في الكرة في الآخير كلنا قلب واحد في مملكتنا الطيبة والغالي حفظ الله ملكنا الغالي من كل سوء وولي العهد وكل الأسرة الحاكمة ❤💕.
طارق[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 1 ساعة
ياخوان افهمو الهلال يمثل ناديه ولا يمثل الوطن
فيه لعيبه في الهلال ماتلعب بإسم الوطن
كيف الهلال يمثل الوطن