” هازارد ” يوضح أسباب رحيل محمد صلاح من تشيلسي

نواف السالم(صدى):

قال البلجيكي ” إيدين هازارد ” لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، في حواره لصحيفة ” دايلي ميرور ” حول رحيل اللاعب المصري ” محمد صلاح ” عن النادي في عام 2016، أنه متفهم القرار الذي أتخذه زميله، مضيفا ” لو كنت أنا لا ألعب، لرغبت في الرحيل أيضاً ”

وأوضح هازارد بأن الأسباب وراء رحيل صلاح هي عدم إعطائه الفرصة الكافية لإثبات جدارته، ربما بسبب المدير الفني أو اللاعبين أنفسهم. ولكن المؤكد أنه يمتاز بجودة عالية.

وأكد البلجيكي: ” حين لا تلعب في نادٍ معينٍ، فعليك الرحيل، أنت بحاجةٍ إلى الفرصة، وهو أخذ فرصته مع فيورنتينا، إذاً هو فعل كل ما يفترض بالمرء فعله حين لا يُسمح له باللعب ” .

يذكر أن ليفربول – الذي يلعب صلاح لديه الآن – يستضيف تشيلسي في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي غداً السبت.