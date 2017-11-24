جماهير الاتحاد تطالب بطرد ” الأنصاري ” من الفريق

ماجد محمد(صدى):

ارتفع وسم #طرد الأنصاري من_النادي بعد دقائق من نهاية مباراة النصر والاتحاد التي خسرها العميد مطالبين بطرد اللاعب الكويتي فهد الأنصاري من صفوف الفريق وذلك بعد هبوط مستواه خلال المباراة.

وجدد نادي الاتحاد استعارة اللاعب من ناديه الكويتي في ظل منعه من قيد لاعبين جدد , ولم يظهر اللاعب المستوى المأمول خلال الموسمين الماضيين.

حيث علق حساب يدعى ” اتحادي صميم ” : ” المدرب مصر على الأنصاري واللاعب لا تمركز ولا التحام ولا تغطية ، افتكاك صفر، نلعب فقط بعشرة لاعبين كل مباراة ، ميزته الوحيدة الاستعراض وقصة شعره شكله الموضوع يا ألعب يا اشتكيكم ” .

وغرد فيصل : ” جمهور الاتحاد ما عنده مشكلة أبدا أن الاتحاد يكمل بثلاثة أجانب لنهاية الموسم ، لأنه أصلا وجود الأنصاري مثل عدمه ” .

ووافقه في الرأي رائد العيتي قائلا : ” من الموسم اللي فات وإحنا نطبل ونصبر عليه ، نشوفه بالسناب أكثر من مانشوفه بالملعب ” .

وخالفهم عبد الرحمن العتيبي قائلا :” فهد لو معه فريق مثل الهلال أو الأهلي راح يبدع , المشكلة مو في فهد المشكلة التشكيلة والضغط اللي عليه ” .