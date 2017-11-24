مديرة جامعة الأميرة نورة تكشف تفاصيل مدرسة قيادة السيارات بالجامعة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الدكتورة هدى العميل مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تفاصيل جديدة بشأن المدرسة التي تنوى الجامعة أطلاقها لتعليم القيادة للمرأة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، مشيرة الى حصولها على أول ترخيص للمدرسة.

وقالت إن المدرسة ستبدأ بعد أربعة أشهر وأن الجامعة بمثابة مقر للمدرسة، مشيرة إلي أن الجامعة تسعى الي عقد اتفاقيات مع مدارس تعليم القيادة.

وواصلت أن الجامعة ستكون مفتوحة للجميع وتم اختيار موقع مناسب للمدرسة ،وإتاحة شوارع الجامعة للتدريب، موضحة أن أوقات التدريب سيكون بعد الساعة الرابعة حتى لا يكون هناك زحمة مرورية وتجنب وقوع أي أخطار حرصا منهم على أمن وسلامة الجميع .