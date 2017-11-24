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إعلامي مصري يطلب الزواج من السلطانة هويام

إعلامي مصري يطلب الزواج من السلطانة هويام
أماني الغامدي(صدى):

قدم المذيع المصري باسل الزارو، مقدم برنامج ” ET ” بالعربي، عرض الزواج للنجمة التركية مريم أوزرلي الشهير في الوطن العربي بـ ” السلطانة هويام ” ، في عشاء رومانسي بعد قصة حب أستمرت لعدة أشهر.

وشاركت مريم محبيها ومتابعيها فرحتها بعرض الزواج وموافقتها عليه بعرض خاتم الالماس في صورة بتطبيق إنستجرام قائلة ” نعم ” .

وبدأت علاقة مريم اوزرلي ( 34 عاما) مع المذيع والممثل المصري باسل الزارو (31 عاما) منذ شهر أغسطس.

يذكر أن نظمت مريم أوزرلي موعدا يجمع بين باسل الزارو وشقيقتها ” جنان أوزرلي ” في العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام الماضية.

يذكر أن كانت تجمع علاقة بين مريم ورجل الأعمال التركي، جان أطاش، وانجبت منه ابنتها الوحيدة ” لارا ” عام 2013.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة

لايقين على بعض
هو شكلة فيه عرق تركي ورجع لاصلة

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