إعلامي مصري يطلب الزواج من السلطانة هويام
قدم المذيع المصري باسل الزارو، مقدم برنامج ” ET ” بالعربي، عرض الزواج للنجمة التركية مريم أوزرلي الشهير في الوطن العربي بـ ” السلطانة هويام ” ، في عشاء رومانسي بعد قصة حب أستمرت لعدة أشهر.
وشاركت مريم محبيها ومتابعيها فرحتها بعرض الزواج وموافقتها عليه بعرض خاتم الالماس في صورة بتطبيق إنستجرام قائلة ” نعم ” .
وبدأت علاقة مريم اوزرلي ( 34 عاما) مع المذيع والممثل المصري باسل الزارو (31 عاما) منذ شهر أغسطس.
يذكر أن نظمت مريم أوزرلي موعدا يجمع بين باسل الزارو وشقيقتها ” جنان أوزرلي ” في العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام الماضية.
يذكر أن كانت تجمع علاقة بين مريم ورجل الأعمال التركي، جان أطاش، وانجبت منه ابنتها الوحيدة ” لارا ” عام 2013.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
لايقين على بعض
هو شكلة فيه عرق تركي ورجع لاصلة