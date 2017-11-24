زلزال بقوة 2 ريختر يضرب النماص من جديد
شهدت محافظة النماص بمنطقة عسير أمس الخميس، هزة أرضية بقوة 2 ريختر، لم تترك أي أثر على أي من السكان والمباني .
وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” أن أجهزة الرصد الزلزالي بالسعودية سجلت مساء أمس هزة أرضية على بعد21 كم شمال النماص بقوة 2 ريختر ” .
ونفت الهيئة ما قد ورد بوجود بركان بمحافظة النماص، مؤكدة بأن جميع براكين المملكة في حالة خمود.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4018 ] نشر منذ 40 دقيقة
اللهم اكفنا شر الزلازل والمحن
لا حول ولا قوة الا بالله