موقف مؤثر يمنح مشرد 110 ألف دولار

أماني الغامدي(صدى):

حول موقف نبيل قام به مشرد، حياته 180 درجة، حيث حصل على 110 ألف دولار في غضون 12 يوماً.

وتعود الواقعة عندما منح ” جوني بوبيت ” فتاة تٌدعى ” كيت مكلور ” 27 عاما من نيوجيرسي، 20 دولارا فقط، عندما نفذ وقود سيارتها على الطريق السريع قبل منتصف الليل بفلادليفيا وبقيت وحيدة لا تدري ما تفعل، لكن ” جونى بوبيت ” منحها آخر أموال معه وهى 20 دولارا لتزويد سيارتها بالوقود بل وأحضره لها بنفسه.

نشرت المرأة قصتها عبر الإنترنت مشيرة إلا أنها لم تكن تملك المال لرده للرجل آنذاك لكنها عادت إليه بالملابس والطعام في وقت لاحق، وبدأت الشهر الماضي حملة تبرعات من أجله لتوفير السكن وغيرها من مستلزمات الحياة، حيث جمعت له 110 ألف دولار في 12 يوماً.