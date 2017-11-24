هزة أرضية أخرى بقوة 3.4 تضرب غربي إيران

طهران(صدى):

وقعت هزة أرضية قوية بمدينة بروجرد التابعة لمحافظة لرستان عربي إيران فجر اليوم الجمعة، بمقياس 3.4 ريخيتر، مع عدم وجود أي تقارير بوقوغ خسائر بشرية أو مادية.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزائية بجامعة طهران، أن هذه الهزة وقعت في الساعة الثانية من بعد منتصف ليل الخميس .

وكان مركز الهزة الأرضية علي بعد 9 كم من مدينة بروجرد التابعة لمحافظة لرستان علي عمق 10 كم من سطح الأرض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 82.33 والطول الشرقي 69.48 درجة.

يذكر أن إيران تتعرض لعدة زلازل مدمرة منذ فترة نتيجة وقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية،كما حدث في غرب محافظة كرمانشاه المجاورة لمحافظة لرستان غربي إيران، التي تعرضت لزلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر مساء الأحد، من الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل 444 وإصابة 12 ألفاً و386 آخرين وإلحاق دمار كبير في 7 مدن وأكثر من 1000 قرية.