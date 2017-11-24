” المنيع ” : ” وصف الجمعة السوداء ” ليس سبا للدهر
نفى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع مزاعم البعض بحرمانية وصف الجمعة بالسوداء أو البيضاء باعتبار ذلك سبا للدهر , مؤكدا عدم صحة هذه الأقوال.
وأوضح ” المنيع ” أن وصف الباعة الجمعة بالسوداء أو البيضاء لا يرجع للجانب الشرعي والأمور الدينية بل للعروض والتخفيضات الكبيرة بالمتاجر، مضيفا ” لا ينبغي الالتفات لهذه الأمور.. يجب البحث عن الأمور النافعة في الشئون الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ” .
M-512[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا عارف أن مقصد الباعة والتجار أنه يوم تخفيضات أو وماخلافه لكن لايجوز أننا نصف اليوم المبارك بهذا الأسم فقط باالجمعة المباركة.