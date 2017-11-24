” المنيع ” : ” وصف الجمعة السوداء ” ليس سبا للدهر

عبد العزيز القثامي(صدى):

نفى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع مزاعم البعض بحرمانية وصف الجمعة بالسوداء أو البيضاء باعتبار ذلك سبا للدهر , مؤكدا عدم صحة هذه الأقوال.

وأوضح ” المنيع ” أن وصف الباعة الجمعة بالسوداء أو البيضاء لا يرجع للجانب الشرعي والأمور الدينية بل للعروض والتخفيضات الكبيرة بالمتاجر، مضيفا ” لا ينبغي الالتفات لهذه الأمور.. يجب البحث عن الأمور النافعة في الشئون الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ” .