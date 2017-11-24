” العمل ” تتفاعل وتتحرك لإنقاذ معنفة الطائف من والدها وشقيقها

علي القحطاني(صدى):

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقا لنظام الحماية من الإيذاء إحالة قضية الأرملة المعنفة من قبل والدها وشقيقها إلي وحدة الحماية المجتمعية لمساعدتها وإجراء اللازم .

وصرح أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تتابع قضية الفتاة المعنفة فور تلقيها رسالة من هذه الأرملة عبر تويتر تستنجد وتروى بأنها موظفة وأرملة عمرها 31عام، وتتعرض لإيذاء وعنف من قبل والدها وشقيقها، وأخذ أموالها أضافة الى تهديدها باستمرار التعذيب والعنف إذا لم تعطيهم أموالها .

وأشار إلي العنف الذي تلقته والدتها من قبل والدها الذي كان يعنفها هي الأخري مما أرغمها على مغادرة المنزل وتطلب توفير منزل لها لحمايتها وإيقاف هذه المعاناة .