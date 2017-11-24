القبض على 4 وافدين تخصصوا في تصنيع وترويج الخمور بالرياض

سعيد العجل(صدى):

ضبطت قوات الأمن بمنطقة الرياض أربعة من الوافدين من الجنسية النيبالية يقومون بتصنيع الخمر وترويجها بأحد العمائر شرق العاصمة.

واتخذت القوات مجموعة من الإجراءات البحثية، متمكنة من القبض على هؤلاء المتهمين التي تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثالث والرابع، وفقًا لتصريح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض.

وتمكنت الشرطة من استدراجهم، مقرين بما أنسب إليهم وبحوزاتهم ” عدد 106 قارورة مسكر محلي التصنيع سعة لتر ونصف جاهزة للترويج وعدد 18 برميل سعة 250 لتر وعدد 6 جوالين سعة 18 لتر مليئة بالمسك ” .

ووفقًا للجهود الأمنية الموضوعة لمكافحة الجرائم، تم إتلاف المضبوطات بعد أخذ عينة منها، وإرسال المتهمين لمركز الشرطة المختص لاستكمال التحقيقات.