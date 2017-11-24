” الزكاة والدخل ” : 40% من المنشآت الخاصة لم تسجل في القيمة المضافة

علي العنزي(صدى):

نوهت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن 40 % من منشآت القطاع الخاص والتي تتخطى إيراداتها مليون ريال سنويا لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح حمود الحربي مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة في هيئة الزكاة والدخل، أن 60% من المنشآت سجلت في الموقع مؤكدا أن الهيئة قامت بالربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك وغيرها من الوزارات ذات الصلة.

وأشار ” الحربي ” إلى أن باب التسجيل في الموقع الإلكتروني للضريبة لا يزال مفتوحا حتى 20 ديسمبر 2017 على أن تطبق الضريبة اعتبارا من يناير القادم.