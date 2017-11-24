القيمة المضافة في المملكة الأقل عالميا

حمود العنزي(صدى):

قال فرانز جوزيف ايبينغ، مدير بشركة أرنست ويونغ، خلال ندوة ” الزكاة وضريبة القيمة المضافة ” في جدة إن نسبة القيمة المضافة التي فرضتها المملكة تعد الأقل عالميا، مع استثناء بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم والمواصلات والعقار.

وأضاف فرانز، أن نظام القيمة المضافة جديدا في المملكة، فمن الطبيعي أن يواجهه صعوبات خلال الفترة المقبلة إلى أن يستوعبه السوق السعودي، كذلك لا يمكن مقارنته بالدول التي تعتمد في اقتصادها على الضرائب منذ عقود.

وأكد على ضرورة توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التعامل مع القيمة المضافة لتكون أكثر جاهزية. كما توقع فرانز، أن نظام القيمة المضافة سيتيح فرص واسعة لعمل للسيدات، خاصة بعد أن أثبتن جدارتهن.