أمانة تبوك تصادر أكثر من ألف كجم من الخضروات والفواكه الفاسدة

محمود البلوي(صدى):

صادرت أمانة منطقة تبوك ممثلة في الإدارة العامة للأسواق خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من ألف كيلو جرام من الخضروات والفواكه الفاسدة في السوق المركزي.

وبين المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان , أنه خلال الجولات الرقابية, قاموا بضبط ومصادرة 21 كيلو جراما من الأسماك الفاسدة و138 كيلو جراما من الخوخ في محلات الفواكه المستوردة ومصادرة 909 كيلو جرامات من الفواكه والخضروات الفاسدة.

وأفاد أنه تم إغلاق جميع المحلات المخالفة وفرض غرامات مالية بحقهم وفق لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.