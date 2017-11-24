بالفيديو.. مخادع يبيع علبة بطاطس بدلا من آيفون 6 لسيدة في الجمعة السوداء

واشنطن(صدى):

تعرضت سيدة أمريكية للخداع من قبل أحد الأشخاص، عندما أشترت منه آيفون في عروض الجمعة السوداء لكن تم خداعها وانتهى بها المطاف بالحصول على علبة مليئة بالبطاطس.

وكانت اعتقدت الضحية أنها أبرمت صفقة مذهلة عندما باع لها رجل يقود شاحنة سوداء بالقرب من حيها جهاز ” آيفون 6 ” مقابل 100 دولار، حيث تحققت منه بجعله يتصل به وتأكدت من رن الهاتف وكافة الأوراق.

لكن عندما وصلت إلى منزلها وفتحت العلبة اكتشفت أنها مليئة بالبطاطس المقطعة، في حين شاحن الهاتف موجود في الأسفل.

ونشرت لقطات عبر موقع لايف ليك وهي في حالة غضب شديدة، وعلقت إن رجلا يقود شاحنة مكتوب عليها عروض الجمعة السوداء بولاية ويسكونسن الأمريكية يخدع الناس ببيع العديد من الأغراض كالهواتف والملابس والأحذية وغيرها.

