معارك عنيفة بين المتمردين الحوثيين وقوات الشرعية في اليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر عسكرية باليمن اليوم الجمعة عن اندلاع معارك عنيفة ومناوشات بين الطرفين قوات الشرعية والمتمردين الحوثيين، مشيراً إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.

وفي جبهة شعب بمديرية طور الباحة شمالي لحج، تصدت القوات الشرعية لهجوم للمتمردين، ليل الخميس، بهدف استعادة مواقع خسروها خلال اليومين الماضيين، و منها جبل الاكبوش في حيفان جنوبي تعز. كما امتدت المواجهات إلى مناطق اخرى في المقاطرة.

وفقا لما جاء من مصادر عسكرية لقي قائد الجبهة الشمالية أبو عبدالله العمرانى حتفه فى مواجهات مع القوات الحكومية، وهجوم أخر على مواقع القوات الشرعية فى مديرية المصلوب أسفر عنها قتل 2 من المتمردين وإصابة 4 أخرين .