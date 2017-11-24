إزالة اسم ” ترامب ” من أحد الفنادق بنيويورك

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة ” ترامب العقارية ” المملوكة للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” انهاء العقد مع فندق ” ترامب سوهو أوتيل ” ، لتنتهي إدارته وإزالة اسم ” ترامب ” من عليه؛ وذلك للخسائر الفادحة الناتجة عن حملة المقاطعة التي شنتها بعض فرق كرة السلة الأمريكية.

ووفقا لتقارير رصدت الخسائر التي تعرض لها الفندق خلال الفترة الاخيرة مثل إغلاق مطعم ” السوشي ” وتراجع معدل النزلاء بالغرف، فقد تقرر انهاء الإتفاق مع مالكي الفندق والبرج السكني وذلك بداية من العام المقبل.

يذكر أن، عددا من فرق كرة السلة الأمريكية قد شنت حملة مقاطعة للفندق من بينها فريق كليفلاند كافالييرز، الذي يلعب فيه النجم ليبرون جيمس، المعروف بموقفه المعارض للرئيس دونالد ترامب.