ما الذي يحدثُ في فندق الريتز؟.. سمو ولي العهد يُجيب ويوضح الحقائق
كشف الكاتب الامريكي الشهير توماس فريدمان عن تفاصيل لقائه بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشيراً أن السعودية اليوم تشهد عملية الإصلاح الأكثرُ أهميةً مقارنةً بأي بُقعةٍ من بقاع الشرق الأوسط.
وقال الكاتب بدأت الحديث مع سمو ولي العهد ووجهت له السؤال الذي يدور في ذهن الجميع في هذه المرحلة: ما الذي يحدثُ في فندق الريتز؟ وهل كانت هذه هي لعبة السُلطة الخاصة به والتي يهدف من خلالها إلى إزالة مُنافسيه من أعضاء عائلته ومن القطاعات الخاصة قبل أن يُمركز والده الملك سلمان، مقاليد السُلطة في المملكة بين يدي الأمير محمد؟
وأجاب سمو ولي العهد قائلاً: ” إنهُ لأمرٌ مُضحك ” ، أن تقول بأن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلةً لانتزاع السُلطة، وأشار إلى أن الأعضاء البارزين من الأشخاص المُحتجزين في الريتز قد أعلنوا مُسبقًا بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن ” الغالبية العُظمى من أفراد العائلة الحاكمة ” تقفُ في صفه.
وأضاف: هذا ما حدث، فلطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينات حتى يومنا هذا. وتقول تقديرات خُبراءنا بأن ما يُقارب 10% من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد، من قبل كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة. وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من ” حربٍ على الفساد ” ولكنها فشلت جميعًا. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعودًا إلى غيرها من الطبقات المرموقة.
ولذلك، فإنهُ عندما أعتلى والده – الذي لم يسبق وأن أُشتبه به بتهم تتعلق بالفساد على مر الخمسة عقود التي كان فيها أميرًا لمدينة الرياض – سُدة العرش في العام 2015م (في الوقت الذي كانت أسعار النفط فيه مُنخفضة)، قام بقطع عهد على نفسه بوضع حدٍ لهذا كُله.
وقال: ” رأى والدي أنهُ ليس من المُمكن أن نبقى ضمن ” مجموعة العشرين ” في حين تنموُ بلادنا بهذا المُستوى من الفساد. ففي وقتٍ سابق من العام 2015م كانت أول الأوامر التي أعطاها والدي لفريقه هي جمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد لدى عند الطبقة العُليا. ولقد ظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقةً، ومن ثم جاءوا بحوالي 200 اسم ” .
وعندما كانت جميع البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام، سعود المعجب، الإجراءات الازمة، وقال محمد بن سلمان، موضحًا أن كل من اُشتبه به سواءً كان من أصحاب المليارات أو أميرًا فقد تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: ” لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا وبمُجرد أن أطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات ” ، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.
وأضاف: ” استطاع ما نسبته 1% من المُشتبه بهم اثبات براءتهم وقد تم اسقاط التهم الموجهة لهم في حينها. وقرابة 4% قالوا بأنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويُطالب مُحاميهم باللجوء إلى المحكمة. ويُعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مُستقلًا. فلا يمكننا التدخل في عمله – ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، ولكنه هو من يقود العملية الآن… ولدينا خُبراءٍ من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء هذه العملية ” – وذلك لتجنب إحداث أي عطالة.
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يحفظك ويقويك كسبت حب الشعب وهذا الحب الذي لا يشرى بمال الحق حق والباطل باطل وتسميه الامور في مسمياتها الحقيقيه ابشر بنصر من الله وابناء الشعب يويدون هذه الحرب ضد الفساد ويشدون على ايديكم اقسم بالله انك بطل.
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2743 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يقويكم
نجر السادس طعشر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
الأموال المختلسه منقوله وغير منقوله تعادل الترليونات وتكفي ميزانية الدوله اعوام .. يكفي ان احدهم لديه 500 مليون متر من الآراضي ..من وين جابها ..من مكتب سعيدان وعببدان…؟
.. ياليت تشمل الحمله الترليونان التي ورثها اطفال بينما اصلها جمع من فساد وسرقات .. وهكذا لا حاجه لفرض رسوم على المواطن الدرويش
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني اذا سرق منا الضعيف سجن واذا سرق الغني صار تسويه
واذا سرق من الضعيف سجناه بين القضبان واذا سرق الغني اسكناه بفندق.؟؟
انا الامر لعجيب وانا الدوائر لا تدور على اصحابها يوماً وانا لناظره لقريب
نجر السادس طعشر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
اقترح نقلهم الى الرتز محماس كارلتون .. ليطبق فيهم شرع الله … لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 1 ساعة
واحد من الهوامير شبك اراضي وراء النظيم 25كم وبداء في البيع سريع سريع 500م200الف والشئون الصحيه الحرس الوطني رواتب فلكيه والوظايف الجامعي على قائمه الانتظار والثانويه مع واسطه افضل من الجامعي قمت التسيب والظلم خاصه جامعه الجامعة التابعه للحرس التوظيف بلمحسوبيه مدراء اداره ثانوي تجاري واجامعيين مرفوظين هذا تقييم الاداري اصحاب الشهدات المزوره المشتريات علبه اقلام رصاص 75 ريال المشتريات قمه الفساد
صانع حلوى[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 59 دقيقة
نعم لمكافحة الفساد الذي كان سببا لانتشار الظلم بين الناس ولكن لا اتمنى تدخل الإعلام الأجنبي في شؤوننا الداخلية
زائر[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 45 دقيقة
ائمة الفساد يجمعون المال ويفتحون قنوات اعلاميه ويروجون للديموقراطية لتغير نظام الحكم بالمال و الاعلام المرتزق يجب اعدامهم بساحة الصفاة ..
مغرد[ عدد التعليقات: 978 ] نشر منذ 28 دقيقة
يا سيد هل فيه تحقيق ان بعض اموال المتقا عدين التى قال عنها وزير الماليه السا بق من يبى حقه يراجع المحا كم والمحكمه الا داريه وخصوصا بنجران تشهد بذلك ان المتقا عدين اشغلوا المحا كم لطلب ببعض مستحقا تهم اى من عام 1432 وما سبقه من المسئول هل هى الوحدات العسكريه ام غيرها
برق[ عدد التعليقات: 11131 ] نشر منذ 15 دقيقة
سر على بركة الله ، وعين الله ترعاك
نحن معك قلبا وقالبا في كل ما تتخذه من إجراءات