” واعد ” يدعم 100 مشروع ريادي

سالم المطيري(صدى):

نجح مركز أرمكو السعودية لريادة الأعمال ” واعد ” في تقديم الدعم المالي لأكثر من 100 مشروع ريادي متنوع في المملكة , وذلك لتحريك عجلة التنمية بأيدي سعودية من شبان وفتيات.

وقدم المركز دعم لقطاعات متنوعة منها أكثر من 13 مشروعا في قطاع الزيت والغاز , و14 مشروعا في قطاع الرعاية الصحية , وأكثر من ثلاثة مشاريع في مجال تصنيع الأغذية، وستة مشاريع في قطاع التعليم , إضافة إلى ثلاثة مشاريع في قطاع الترفيه والخدمات الصناعية , وغيرها من القطاعات مثل التكنولوجيا والتصنيع والطاقة.

وقال خليل الشافعي الرئيس التنفيذي لـ ” واعد ” : ” نحن سعداء بهذا الإنجاز، الذي يعد بداية لمزيد من الإنجازات المقبلة ” , مؤكدا أن السوق المحلية شهدت تغيرا ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية وأصبح الكثير من الشركات المحلية تنافس الأجنبية.

يذكر أن ” واعد ” أنشئ في العام 2011 , وبدأ مسيرة دعم الأفكار والمشاريع الريادية، وذلك لتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية وتوفير مواد خام وصناعات محلية عديدة.