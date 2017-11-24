” صحة مكة ” : هذه الجهات المعنية بالمشردين في الشوارع والمرضى النفسيون

نايف السالم(صدى):

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية عاتق مسؤلية المرضي المشردين المتعاطين للمخدرات فى الشوارع والمرضي النفسيين من كبار السن على كتفي وزارة الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية.

وأكد حمد العتيبي المتحدث بأسم الصحة أن وزارة الصحة تستعد الفترة القادمة الى التوسع فى المستشفيات النفسية لتمكينها من إستيعاب أكبر عدد ممكن من المشردين وتوفير كافة الخدمات والعلاج لمساعدة المرضي للتعافي.

وفقا لتقييم الأطباء للمرضي النفسيين فكل هذه الحالات من المصابين بإعتلالات نفسية أو عقلية يحتاجون إلي علاج ليس مهدئات او تنويم.