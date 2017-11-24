بالصور.. ملكة جمال العراق تثير ضجة بالبكيني

بغداد(صدى):

أثارت ملكة جمال العراق سارة عيدان ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها ببكيني أسود ساخن في مسابقة ملكة جمال الكون، وهذا يعد أول مرة في تاريخ البلاد.

ظهرت سارة ” 27 عاما ” على منصة ملكة جمال الكون التي بدأت فعاليتها وتدريباتها منذ أيام ، في لاس فيجاس الأمريكية، بقطعتي ملابس سباحة أظهرت تفاصيل جسدها مع حذاء بكعب عال.

يذكر أن عيدان كانت أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة سيلفي لها مع ملكة جمال إسرائيل.

