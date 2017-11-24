بالصور.. ملكة جمال العراق تثير ضجة بالبكيني
أثارت ملكة جمال العراق سارة عيدان ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها ببكيني أسود ساخن في مسابقة ملكة جمال الكون، وهذا يعد أول مرة في تاريخ البلاد.
ظهرت سارة ” 27 عاما ” على منصة ملكة جمال الكون التي بدأت فعاليتها وتدريباتها منذ أيام ، في لاس فيجاس الأمريكية، بقطعتي ملابس سباحة أظهرت تفاصيل جسدها مع حذاء بكعب عال.
يذكر أن عيدان كانت أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة سيلفي لها مع ملكة جمال إسرائيل.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4018 ] نشر منذ 2 ساعتين
تضحكون علينا يا صدى
دورت على ملكة جمال العراق ما شفت شيء …. ما شفت الا صورة معيض
قال ملكة جمال …. لو اجيب بقرة وامكيجها طلعت احلى
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
الصورة الاولى والثانية خاضعات ل الفوتوشوب
والثالثة لا😁
سارة عيدان وش تقرب لمي العيدان ياترى
طارق[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 1 ساعة
بالله عليكم هل هذي ملكة جمال
وش العلم ياصحيفة صدى شكلك مقطوعه
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
الا موجودة صورتها بكل المواقع ملكة جمال العراق سيلفي مع ملكةجمال اسرائيل
M-512[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 1 ساعة
امحقق ملكة 😷
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15471 ] نشر منذ 9 دقائق
ما فيها إلا صبغة شعرها روعه 😍