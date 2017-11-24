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بالصور.. ملكة جمال العراق تثير ضجة بالبكيني

بالصور.. ملكة جمال العراق تثير ضجة بالبكيني
بغداد(صدى):

أثارت ملكة جمال العراق سارة عيدان ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها ببكيني أسود ساخن في مسابقة ملكة جمال الكون، وهذا يعد أول مرة في تاريخ البلاد.

ظهرت سارة ” 27 عاما ” على منصة ملكة جمال الكون التي بدأت فعاليتها وتدريباتها منذ أيام ، في لاس فيجاس الأمريكية، بقطعتي ملابس سباحة أظهرت تفاصيل جسدها مع حذاء بكعب عال.

يذكر أن عيدان كانت أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة سيلفي لها مع ملكة جمال إسرائيل.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4018 ] نشر منذ 2 ساعتين

تضحكون علينا يا صدى

دورت على ملكة جمال العراق ما شفت شيء …. ما شفت الا صورة معيض

قال ملكة جمال …. لو اجيب بقرة وامكيجها طلعت احلى

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة

الصورة الاولى والثانية خاضعات ل الفوتوشوب
والثالثة لا😁
سارة عيدان وش تقرب لمي العيدان ياترى

[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 1 ساعة

بالله عليكم هل هذي ملكة جمال

وش العلم ياصحيفة صدى شكلك مقطوعه

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة

الا موجودة صورتها بكل المواقع ملكة جمال العراق سيلفي مع ملكةجمال اسرائيل

[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 1 ساعة

امحقق ملكة 😷

[ عدد التعليقات: 15471 ] نشر منذ 9 دقائق

ما فيها إلا صبغة شعرها روعه 😍

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