إندونيسيا للسعوديين: دخول الطيور والحيوانات يتطلب موافقة مسبقة

حمود العنزي(صدى):

نوهت وزارة الداخلية الإندونيسية، على المواطنين السعوديين المسافرين إليها عدم اصطحاب الطيور والحيوانات النادرة والبخور والتحف الأثرية دون ترتيبات مسبقة بذلك.

وأشارت الوزارة إنها ستلغى سفر القادمين إليها في حال عدم حيازتهم البطاقة الائتمانية التي قاموا بشراء تذكرتهم بواسطتها وذلك تجنبا لاستخدام بطاقات الائتمان من غير أصحابها.

وأكدت بأنه سيتم إعادة المسافر مرة أخرى إلى بلاده على نفس الرحلة في حال عدم الالتزام بالشروط المذكورة أعلاه.

وشددت وزارة الخارجية، على المسافرين إلى إندونيسيا بالالتزام بالتعليمات والتنسيق مع السفارة في أي شئ يتعلق بهذا الشأن.