مواطن يناشد الجهات بمساعدة لأبنائه التوائم الأربع

عادل الحربي(صدى):

ناشد المواطن، وائل القديحي، الجهات المعنية في المملكة بتقديم الدعم له ولأسرته، إذا رزقه الله مؤخرا بأربعة توائم بعد انتظار 10 سنوات دون ذرية.

وأوضح القديحي، أن زوجته أنجبت الأربعة توائم بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنها من موالديها، وأشار إلى انخفاض تكاليف الولادة بالولايات؛ وحصولهم على تسهيلات مادية.

وأكد أيضا على معناته هو وأطفاله منذ عودتهم إلى المملكة، حيث أصبح غير قادر على تغطية مصاريف الأسرة ومتطلبات الأربعة توائم لأرتفاع الأسعار بالمملكة، مطالبا بوجود آلية حكومية للدعم.