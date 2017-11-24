خبير طقس يتوقع قدوم موجة برد حادة على المملكة خلال الأيام القادمة

نايف السالم(صدى):

تنبأ الدكتور خالد الزعاق قدوم حالة برد جادة مع النجم الثاني من موسم المربعانية، مستندًا لما يراه من حالة البرودة التي تشهدها بعض مناطق المملكة حاليًا.

وأعلن الزعاق في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” بقي 10 أيام على موسم المربعانية، و20 يومًا منها داخلة في حيز الوسم النافع للأرض، وما نعيشه من برودة هازلة تعتبر مقدمات للبرد الجاد القادم مع حلول النجم الثاني من المربعانية ” .

وجاءت بعد التعليقات حول توقعه ما بين مؤيد ومعارض، ومنها: ” هذه التوقعات التي لا تعتمد على أجهزة رصد أرضي وفضائي تحتمل الصواب والخطأ ” .