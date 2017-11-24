بالفيديو.. تطور جديد في قصة المسن الذي أنقذه المقيم الفلبيني بعد أن احتجزته السيول

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو جديد تم تداوله مؤخراً حقيقة المسن صاحب الكورولا الذي أنقذه وافد فلبيني بعد أن احتجزته السيول داخل سيارته في جدة ، حيث رفض الانصياع لرجال الدفاع المدني والمواطنين بعدم التهور ودخول المياه ليجد نفسه محاصرا داخلها.

وبينت اللقطات حقيقة مقطع صاحب الكورولا المسن حيث دخل وبشكل متعمد إلى تجمع المياه وسط صرخات المتواجدين وتنبيه إحدى الدوريات التي على ما يبدو للدفاع المدني ، لكن تجاهلهم .

وطالب رواد مواقع التواصل باتخاذ الإجراء اللازم مع المسن لرفضه الانصياع للمطالبات إضافة لما ترتب على ذلك من وقوع تحقيق لفردين من الدفاع المدني اتهما بالتقصير في أداء عملهما.

وكان رواد مواقع تداولوا مقطع فيديو أظهر قيام مقيم من الجنسية الفلبينية بالسباحة وإنقاذ أحد المحتجزين داخل مركبته بعدما فشل في الوصول لطوق النجاة الذي ألقاه رجال الدفاع المدني.