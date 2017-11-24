الشرطة اليابانية تعثر على ثمانية كوريين شماليين على قارب جرفته المياه إلى الساحل

طوكيو(صدى):

نقلت تقارير إعلامية يابانية عن الشرطة اليوم الجمعة، أن المياه جرفت قاربًا خشبيًا يحمل ثمانية رجال يدعون أنهم من كوريا الشمالية إلى ساحل شمال اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية (إن إتش كي) أن الشرطة عثرت على الرجال الثمانية في مرسى بمدينة يوريهونجو بعد أن تلقت بلاغًا هاتفيًا من أحد السكان المحليين مساء أمس.

ونسبت وكالة أنباء “كيودو” للشرطة قولها، إن الرجال الثمانية لا يعانون من جروح مهددة للحياة ويبدو أنهم يتحدثون الكورية. ولم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل. وفي الأسبوع الماضي، أنقذ خفر السواحل الياباني ثلاثة من أفراد طاقم كوري شمالي من سفينة صيد انقلبت في بحر اليابان وسلموهم إلى سفينة أخرى من كوريا الشمالية.