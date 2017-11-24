البحرية الأمريكية توقف البحث عن ثلاثة من أفرادها فقدوا في تحطم طائرة ببحر الفلبيين

واشنطن(صدى):

قالت البحرية الأمريكية اليوم، إنها أوقفت عمليات البحث عن ثلاثة من أفرادها فقدوا منذ تحطم طائرة نقل في بحر الفلبيين إلى الجنوب من اليابان يوم الأربعاء حين كانت في طريقها إلى حاملة الطائرات رونالد ريجان.

وقال الأسطول السابع الأمريكي في بيان صحفي “على مدى يومين غطت ثماني سفن تابعة للبحرية الأمريكية وقوات الدفاع البحرية اليابانية وثلاثة أسراب طائرات هليكوبتر وطائرات دورية بحرية مساحة نحو ألف ميل بحري مربع”.

وتم إنقاذ ثمانية آخرين كانوا على متن الطائرة بعد قليل من سقوطها ونقلوا إلى حاملة الطائرات رونالد ريجان. وكانت الطائرة تقوم برحلة روتينية يوم الأربعاء لنقل ركاب وشحنات من قاعدة إيواكوني الجوية التابعة لمشاة البحرية في اليابان إلى حاملة الطائرات. والطائرة في الخدمة منذ أكثر من 50 عامًا.

وأفادت البحرية الأمريكية أنها تحقق في سبب سقوطها.