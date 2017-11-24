مقتل ثلاثة وإصابة 9 جراء خروج قطار عن مساره بشمال الهند

نيودلهي(صدى):

ذكر تقرير إخباري أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون على الأقل جراء خروج قطار عن مساره في شمال الهند في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وخرج القطار السريع عن مساره بالقرب من بلدة تشيتراكوت في ولاية أوتار براديش، حسبما أفادت قناة (إن دي تي في) الإخبارية.

وكان القطار في طريقه إلى باتنا عاصمة ولاية بيهار.

وأفاد التقرير أن 13 عربة من عربات القطار خرجت عن مسارها، في الحادث الذي قد يكون ناجمًا عن جزء مكسور في قضبان السكة الحديد.

وقال المكتب الوطني لتسجيل الجرائم، إن أكثر من 25 ألف شخص لقوا حتفهم في حوادث السكك الحديدية بالهند منذ عام 2010.

وأدى حادث تصادم في ولاية أوتار براديش في نوفمبر 2016، إلى مقتل 149 شخصًا، مما جعله حادث قطار الذي راح ضحيته أكبر عدد من القتلى في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.