موقف غريب من معتقل كويتي سابق في جوانتانامو 

نورة الشهري(صدى):

انتقد المعتقل الكويتي السابق في سجن جوانتانامو، فايز الكندري، طرد السلطات الكويتية للباحث المصري أحمد سعد زايد قبل أيام من البلاد، بعد مطالبات نيابية بطرده، بسبب ” ترويجه للإلحاد “.

وظهر الكندري في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدًا ” مطالبات بعض النواب بطرد زايد واعتبار ذلك هزيمة من مواجهة أفكاره الهزيلة “، مبينًا أن ” طرده كان خطأً والأولى أن يتم مواجهته لبيان قوة الإسلام في دحض الأفكار الخاطئة من خلال مناظرة معه “.

ونقلت صحيفة ” الراي ” الكويتية عن زايد قبيل مغادرته الكويت قوله: ” لست ملحدًا والمقاطع التي تم نشرها لي مثل (هل الله موجود؟) تمّت قراءتها بشكل مغلوط “.

وأحمد سعد زايد هو باحث متخصص في الفكر الديني، وعُرف عنه أنه مثير للجدل من خلال آرائه التي تقسم المستمعين له بين مؤيد ومعارض، خصوصًا في ما يتعلق بقضايا التوحيد والعقيدة، والدين والعقل، والدنيا والآخرة.