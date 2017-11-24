تفاصيل فساد مسؤول حكومي استغل نفوذه ليعين شقيقه في منصب قيادي

نايف السالم(صدى):

كشفت وثائق رسمية تورط مدير أحد المستشفيات الحكومية، غير تابع لوزارة الصحة، في استغلال النفوذ الوظيفي بتعيين شقيقه مدير مستودعات طبية وهو لا يملك سوى مؤهل شهادة الثانوية براتب أكثر من 28 ألف ريال.

وقالت المصادر إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” بمنطقة مكة تلقت بلاغاً قبل عدة أشهر يفيد باستغلال النفوذ والسلطة وتجاوزات في توظيف الأقارب بطلها مسؤول كان يشغل منصبين في مستشفيين غير تابعين للصحة في تعيين شقيقه مدير المستودعات الطبية في أحد المستشفيات غير التابعة للصحة بمكة المكرمة براتب تجاوز 28 ألف ريال وهو لا يحمل إلا مؤهل شهادة الثانوية العامة ولا زال يشغل هذا المنصب دون حسيب أو رقيب.

وأضاف المصدر أن المسؤول بدأ فصول تورطه باستغلال السلطة والنفوذ في تعيين شقيقه على وظيفة مشرف في مستشفى غير تابع لوزارة الصحة بمكة المكرمة في عام ٢٠١٣ حينما كانت المستشفى مرجعيتها تتبع لمستشفى بالرياض وتحت مسؤولية أخيه الذي يتبوأ منصب مدير عام فيه.

وأوضحت المصادر أن المسؤول استكمل استغلال سلطته ونفوذه الوظيفي في منصبه وفي عام ٢٠١٥ تم ترقية شقيقه إلى وظيفة مدير المستودعات بالمستشفى ومن خلال المسير التابع للجهة أشارت المعلومات أنه يتقاضى مرتباً يقارب ٢٩ ألف ريال بالرغم من أنه يحمل فقط المؤهل الثانوي.