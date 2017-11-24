وفاة إبراهيم خفاجى شاعر النشيد الوطني عن عمر يناهز 93 عاما

توفي اليوم الجمعة الشاعر الكبير ابراهيم خفاجي شاعر النشيد الوطني السعودي عن عمر ناهز 93 عاما. وغرد الفنان عبد المجيد عبدالله قائلا: انتقل إلى رحمة الله تعالى شاعر الوطن إبراهيم خفاجي.

ومن الجدير بالذكر أن خفاجي أدخل الشهر قبل الماضي لمدينة الملك عبد الله الطبية اثر تدهور حالته الصحية حيث كان يعاني من أمراض القلب والقولون والقرحة والنزيف الداخلي والتي تكالبت عليه ما أدى لدخوله العناية المركزة على أجهزة التنفس الاصطناعي، كما مُنعت الزيارة عنه نهائياً.

خفاجي كتب لأبرز الفنانين السعوديين كطلال مداح، ومن أشهر أعمالهما معا أغنية “تصدق ولا أحلفلك” و”على شانُه”، كما تعاون مع محمد عبده في أغانٍ كثيرة، من أشهرها “أشوفك كل يوم” و”لنا الله” و”مافي داعي” و”إنتَ محبوبي” و”ظبي الجنوب”.