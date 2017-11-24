بالصور.. تعرف على سبب انتعال ” الحريري ” لحذاء أكبر من قدمه

بيروت(صدى):

لاظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور الرئيس اللبناني سعد الحريري خلال حفل الاستقلال وهو ينتعل حذاء كبيراً نسبة لقياس رجله، وهو الأمر الذي طرح أكثر من سؤال في هذه المواقع. فما هي الأسباب الطبية التي تُفسر الأمر؟.

وأكد الدكتور وليام عقيقي الاختصاصي في امراض القدم أن السبب الطبي الذي يدفع الشخص الى ارتداء قياس اكبر من قياس قدمه يعود الى وجود تورم في القدم وألم فيها، ما يدفع الشخص الى ارتداء قياس او قياسين أكبر من قياس قدمه الحقيقي “.

أما عن اسباب تورم القدم، فبرأي عقيقي انها تختلف بين شخص وآخر وأهمها ” دعسة ناقصة، مشكلة في الشرايين تؤدي الى تورم في القدم عند الكاحل ومن الامام، وجود كدمات او في حال كان يعاني من مشاكل سابقة في قدمه، وفي حالة الرئيس الحريري نذكر انه كان قد تعرض لحادث تزلج في ما مضى وكنا قد شاهدناه سابقاً يمسك عكازاً للمشي “.