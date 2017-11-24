منتخب كرة اليد للناشئين يشارك في بطولة الإخاء الرياضي بتونس

تغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2002م) غداً إلى تونس للمشاركة في بطولة الإخاء الرياضي التي ستقام خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2017م.

وتضم البعثة مدرب المنتخب السعودي أحمد نبيل (مصري الجنسية)، والإداري نايف جاسم، و9 لاعبين هم حسين آل عبادي – علي المحسن (نادي المحيط)، عبد العزيز أبو عبيد – سجاد الشويخات – علي آل احمد (نادي الخليج)، سجاد الخضيمي (نادي النور)، سجاد آل عبد الرزاق (نادي الترجي)، علي صالح عجلان (نادي الأهلي)، ماجد العبد المحسن (نادي القارة).