ولي العهد: ” هناك الكثير من الأشياء بإمكاننا صنعها للوطن وأنا حريص أن أراها تتحقق “

حمود العنزي(صدى):

في رد موجز وشامل من سمو ولي العهد ونائب رئيس الوزراء محمد بن سلمان، على سؤال صحيفة ” نيوروك تايمز ” حول العجلة في اتخاذ قراراته، أكد بن سلمان أن هناك العديد من الأشياء التي بإمكانه صنعها لوطنه وهو حريص على أن يراها بأم عينه.

وفي إجابته على سؤال ” نيوروك تايمز ” الأمريكية حول لماذا العجلة في قراراتكم؟، رد ولي العهد: ” أخشى أن يأتي اليوم الذي سأموت فيه وأموت دون أن أنجز ما في ذهني لوطني ، الحياة قصيرة جداً وهناك الكثير من الأشياء بإمكاننا صنعها للوطن وأنا حريص أن أراها تتحقق بأم عيني وهذا هو السبب في أنني في عجلة من أمري “.