ولي العهد: ” هناك الكثير من الأشياء بإمكاننا صنعها للوطن وأنا حريص أن أراها تتحقق “
في رد موجز وشامل من سمو ولي العهد ونائب رئيس الوزراء محمد بن سلمان، على سؤال صحيفة ” نيوروك تايمز ” حول العجلة في اتخاذ قراراته، أكد بن سلمان أن هناك العديد من الأشياء التي بإمكانه صنعها لوطنه وهو حريص على أن يراها بأم عينه.
وفي إجابته على سؤال ” نيوروك تايمز ” الأمريكية حول لماذا العجلة في قراراتكم؟، رد ولي العهد: ” أخشى أن يأتي اليوم الذي سأموت فيه وأموت دون أن أنجز ما في ذهني لوطني ، الحياة قصيرة جداً وهناك الكثير من الأشياء بإمكاننا صنعها للوطن وأنا حريص أن أراها تتحقق بأم عيني وهذا هو السبب في أنني في عجلة من أمري “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23022 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يطول بعمرك يبوسلمان
الرد هذا رد رجل يوفي بوعده
رجل محب ومخلص لشعبه
رجل معنده لف ودوران
رجل فعله يسبق قوله
الله يساعدك ويقويك
أنت رجل الساعة
أضرب الحديد وهو حار
مرت علينا لحظات يئسنا فيها وأستسلمنا للواقع
وجيت وأحييت فينا الأمل من جديد
الله يوفقك ويرعاك😘